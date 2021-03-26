Где в Харькове не будет воды 26 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 26.03.21 г.
Основянский район:
пер. Троицкий (Ивана Дубового), 4/3 (п. №1) до 20:00 26.03.21 г.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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