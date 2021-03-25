Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 марта было устранено7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Академика Проскуры, 3, пос. Кулиничи (все улицы), 21 (ул. Ткачевская), ул. Плодородная, 95, пр. Любови Малой (Постышева) (Григоровский бор), ул. Зачепиловская, 55, пос. Кулиничи (все улицы), 27 (ул. Ткачевская), пр. Победы, 72-в, ул. Архитекторов, 30 (п. №7).
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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