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25.03.2021  13:53   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 марта было устранено7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Академика Проскуры, 3, пос. Кулиничи (все улицы), 21 (ул. Ткачевская), ул. Плодородная, 95, пр. Любови Малой (Постышева) (Григоровский бор), ул. Зачепиловская, 55, пос. Кулиничи (все улицы), 27 (ул. Ткачевская), пр. Победы, 72-в, ул. Архитекторов, 30 (п. №7).   

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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