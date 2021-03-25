25.03.2021 13:53

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24 марта было устранено7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Академика Проскуры, 3, пос. Кулиничи (все улицы), 21 (ул. Ткачевская), ул. Плодородная, 95, пр. Любови Малой (Постышева) (Григоровский бор), ул. Зачепиловская, 55, пос. Кулиничи (все улицы), 27 (ул. Ткачевская), пр. Победы, 72-в, ул. Архитекторов, 30 (п. №7).

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.