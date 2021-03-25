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25.03.2021  08:24   

Где в Харькове не будет воды 25 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а (п. №5, стояк) до 18:00 25.03.21 г.

Новобаварский район:
ул. Пятисотницкая, 9, 19, 19-а,б, пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 25.03.21 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк) до 20:00 25.03.21 г.

Холодногорский район:
ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 69 (спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №1) до 20:00 25.03.21 г.

Шевченковский район:
ул. Кутузовская (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пр. Победы, 72-в, ул. Космонавтов, 5-б (п. №3-4) до 20:00 24.03.21 г.; пр. Победы, 76 (п. №3, стояк) до 20:00 25.03.21 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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