Где в Харькове не будет воды 25 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-а (п. №5, стояк) до 18:00 25.03.21 г.
Новобаварский район:
ул. Пятисотницкая, 9, 19, 19-а,б, пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 25.03.21 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк) до 20:00 25.03.21 г.
Холодногорский район:
ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 69 (спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №1) до 20:00 25.03.21 г.
Шевченковский район:
ул. Кутузовская (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пр. Победы, 72-в, ул. Космонавтов, 5-б (п. №3-4) до 20:00 24.03.21 г.; пр. Победы, 76 (п. №3, стояк) до 20:00 25.03.21 г.
Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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