24.03.2021 13:42

В Харькове планируют реконструировать около 350 лифтов, а также закупить 27 новых единиц

Город продолжит инвестировать в лифтовое хозяйство и улучшать качество услуг, которые харьковчанам предоставляет КСП «Харьковгорлифт».



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Об этом сегодня, 24 марта, после рабочей встречи на предприятии заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. В ходе посещения он ознакомился с работой системы диспетчеризации и разработками предприятия, а также посетил цех по производству лифтовых кабин.

«От того, насколько четко работает лифт, зависит многое: начиная от настроения человека и заканчивая уровнем его комфорта и безопасности во время передвижения. Поэтому сегодня мы уделяем большое внимание ремонту лифтов, которых на обслуживании у предприятия находится около 7 тыс. К сожалению, 90% из них уже выработали свой так называемый ресурс, но мы поддерживаем их в стабильном состоянии», - отметил Игорь Терехов.



Как сообщил директор КСП «Харьковгорлифт» Алексей Топчий, в этом году из городского бюджета было выделено 70 млн грн на текущий ремонт лифтов и 40 млн грн на капитальный. За эти средства планируют реконструировать около 350 лифтов, а также закупить 27 новых единиц.



«Я считаю, что этого, конечно, недостаточно. Поэтому мы сейчас работаем с финансовыми учреждениями, чтобы дополнительно привлечь кредитные ресурсы. То есть с одной стороны будем развивать кредитную линию, а с другой - продолжим развивать собственное производство. У предприятия есть своя ремонтная база, которая выпускает кабины, двери, электропроводку и другие необходимые элементы. Это все позволяет нам более быстро реагировать на возникающие запросы харьковчан», - отметил Игорь Терехов.



Кроме того, Игорь Терехов напомнил, что в городе работает автоматизированная диспетчерская служба, которая круглосуточно принимает заявки на экстренные вызовы. Сегодня предприятие имеет 17 источников поступления заявок, среди которых - чат-боты, письменные и телефонные обращения и т.д. Как отметили на предприятии, благодаря повышению уровня технического обслуживания и проведению капитальных ремонтов количество заявок с каждым годом уменьшается.