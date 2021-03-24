Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 марта было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Губенко, 22, ул. Гуданова, 13, ул. Ольгинская/ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-д, ул. Танкопия, 5/2, ул. Есенина, 5-9.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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