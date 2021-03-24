24.03.2021 11:29

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 марта было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Губенко, 22, ул. Гуданова, 13, ул. Ольгинская/ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-д, ул. Танкопия, 5/2, ул. Есенина, 5-9.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.