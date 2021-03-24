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24.03.2021  08:33   

Где в Харькове не будет воды 24 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №1, стояк) до 20:00 24 марта.

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3, ул. Продольная, 1-а до 20:00 24 марта.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 24 марта.

Основянский район:
ул. Александра Невского (ч/с), пер. Разъездной (ул. Юного Ленинца) (ч/с), пр. Гагарина (ч/с), пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина, 38, 38-а, 44, 46, 56, 60, 62, 72, 78, 80, 90, 92, 94, 94-а, пр. Гагарина, 40, 48, 50, 52, 54, 58, 64, 66, 68, 74, 82, 86, ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии), 9, 11, 13, 100, ул. Александра Невского, 12, ул. Чугуевская, 27, 27-а, 29, 33, ул. Валерьяновская (ч/с), ул. Грековская (ч/с), ул. Рыбасовская (ч/с), ул. Гордиенковская (ч/с), ул. Елизаветинская (ч/с), ул. Гольдберговская (1-й Конной Армии) (ч/с), ул. Гордиенковская, 20, 28, 32, 36, 45, 47, 50, пер. Рыбасовский, 15, ул. Валерьяновская, 55  до 12:00 24 марта.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3, стояк) до 20:00 24 марта.

Слободской район:
пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк) до 20:00 24 марта.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 274, 276-б до 18:00 24 марта., пр. Победы, 76 (п. №3, стояк) до 20:00 24 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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