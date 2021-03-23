23.03.2021 19:59

Для работников коммунальных служб Киевского района прошел концерт

Праздничное мероприятие по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения прошло сегодня, 24 марта, в ДК Полиции.

Сотрудников коммунальных предприятий и служб Киевского района поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак.

Приветствуя собравшихся, первый вице-мэр отметил, что это праздник людей, благодаря которым Харьков год от года становится все более чистым, красивым, комфортным и благоустроенным.

«Для меня большая честь присутствовать сегодня на этой встрече и от имени секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова и от себя лично передать искренние слова благодарности за ваш ежедневный кропотливый труд, результаты которого мы видим в чистоте и уюте наших улиц, дворов, парков, скверов. За последние несколько лет Харьков заметно преобразился, что отмечают не только харьковчане, но и гости города. И в этом непосредственно ваша заслуга. Нам действительно есть чем гордиться! Харьков расцветает, здесь строятся новые жилые дома, создаются новые зоны отдыха, современные стадионы, игровые и спортивные площадки. И я хочу сказать всем вам огромное спасибо! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра. С праздником!» - сказал Александр Новак.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм и по случаю праздника лучших работников жилищно-коммунальной сферы района наградили Почетными грамотами Харьковского горсовета и Благодарностями городского головы.

Для гостей праздника прошел концерт с участием творческих коллективов города.