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23.03.2021  19:59   

Для работников коммунальных служб Киевского района прошел концерт

Праздничное мероприятие по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения прошло сегодня, 24 марта, в ДК Полиции.

Сотрудников коммунальных предприятий и служб Киевского района поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак.
 
Приветствуя собравшихся, первый вице-мэр отметил, что это праздник людей, благодаря которым Харьков год от года  становится все более чистым, красивым, комфортным и благоустроенным.
 
«Для меня большая честь присутствовать сегодня на этой встрече и от имени секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова и от себя лично передать искренние слова благодарности за ваш ежедневный кропотливый труд, результаты которого мы видим в чистоте и уюте наших улиц, дворов, парков, скверов. За последние несколько лет Харьков заметно преобразился, что отмечают не только харьковчане, но и гости города. И в этом непосредственно ваша заслуга. Нам действительно есть чем гордиться!   Харьков расцветает, здесь строятся новые жилые дома, создаются новые зоны отдыха, современные  стадионы, игровые и спортивные площадки. И я хочу сказать всем вам огромное спасибо!  Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра. С праздником!» - сказал Александр Новак.
 
За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм и по случаю праздника лучших работников жилищно-коммунальной сферы района наградили Почетными грамотами Харьковского горсовета и Благодарностями городского головы.
 
Для гостей праздника прошел концерт с участием творческих коллективов города. 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, праздник, харьков, концерт
 
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