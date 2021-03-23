Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 марта было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Большая Гончаровская, 11, ул. Воронихина, 15, пер. Ботанический, 4, пер. Ботанический, 9, пер. Ботанический, 19, пр. Науки (Ленина), 19-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Облачная погода продержится весь день. Днем временами мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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