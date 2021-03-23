23.03.2021 10:51

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 марта было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Большая Гончаровская, 11, ул. Воронихина, 15, пер. Ботанический, 4, пер. Ботанический, 9, пер. Ботанический, 19, пр. Науки (Ленина), 19-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.