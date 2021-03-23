Где в Харькове не будет воды 23 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 23 марта.
Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №1) до 20:00 22 марта.; ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 23 марта.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 23 марта.
Холодногорский район:
ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 23 марта.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
влажность:
давление:
ветер: