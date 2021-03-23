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23.03.2021  08:53   

Где в Харькове не будет воды 23 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:
ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 23 марта.

Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №1) до 20:00 22 марта.; ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 23 марта.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 23 марта.

Холодногорский район:
ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 23 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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