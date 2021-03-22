В двух районах Харькова на сутки отключат воду: список адресов

С 00:00 23 марта до 12:00 24 марта будет прекращено водоснабжение части Основянского и Слободского районов.
Телефон для справок: 15-33.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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