22.03.2021 12:15

В двух районах Харькова на сутки отключат воду: список адресов

С 00:00 23 марта до 12:00 24 марта будет прекращено водоснабжение части Основянского и Слободского районов.



//vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=800 мм по пр. Гагарина, 70, сообщили в КП «Харьковводоканал».



На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.