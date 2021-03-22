Главная Новости ЖКХ В двух районах Харькова на сутки отключат воду: список адресов
22.03.2021  12:15   

В двух районах Харькова на сутки отключат воду: список адресов

С 00:00 23 марта до 12:00 24 марта будет прекращено водоснабжение части Основянского и Слободского районов.


//vodokanal.kharkov.ua
Отключение связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=800 мм по пр. Гагарина, 70, сообщили в КП «Харьковводоканал».

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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