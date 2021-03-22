22.03.2021 11:02

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 марта было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Василия Клочкова, 1-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 44, пер. Квитучий, 1, ул. Исполкомовская, 28, пер. Колодезный, 26, ул. Алексеевская, 14-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.