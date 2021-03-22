Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 марта было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Василия Клочкова, 1-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 44, пер. Квитучий, 1, ул. Исполкомовская, 28, пер. Колодезный, 26, ул. Алексеевская, 14-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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