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22.03.2021  11:02   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 марта было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Василия Клочкова, 1-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 44, пер. Квитучий, 1, ул. Исполкомовская, 28, пер. Колодезный, 26, ул. Алексеевская, 14-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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