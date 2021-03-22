Где в Харькове не будет воды 22 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121(п. №7, стояк) до 20:00 22 марта.
Новобаварский район:
въезд Свет Шахтера (переулок Свет Шахтера) (ч/с), пер. Колодезный (ч/с), ул. Большая Гончаровская, 11, шоссе Григоровское (Комсомольское), 47 (стояк), ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 22 марта.
Основянский район:
ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 22 марта.
Слободской район:
ул. Ньютона, 139 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 16 (п. №3, стояк), 28 (п. №8, стояк) до 20:00 22 марта.
Холодногорский район:
пер. Лагерный (ч/с), проезд Лагерный (ч/с), пер. 3-й Лагерный (ч/с), пер. 2-й Лагерный (ч/с), пер. 4-й Лагерный (ч/с), ул. Лагерная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с), ул. Вербная (ч/с), ул. Лагерная, 71/1, ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 22 марта.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6, стояк), 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 марта.
День хорош для налаживания семейных отношений, планирования и организации любых мероприятий. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.
Ежегодно в третье воскресенье марта в Украине отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
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