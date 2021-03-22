22.03.2021 08:53

Где в Харькове не будет воды 22 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 121(п. №7, стояк) до 20:00 22 марта.



Новобаварский район:

въезд Свет Шахтера (переулок Свет Шахтера) (ч/с), пер. Колодезный (ч/с), ул. Большая Гончаровская, 11, шоссе Григоровское (Комсомольское), 47 (стояк), ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 22 марта.



Основянский район:

ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 22 марта.



Слободской район:

ул. Ньютона, 139 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 16 (п. №3, стояк), 28 (п. №8, стояк) до 20:00 22 марта.



Холодногорский район:

пер. Лагерный (ч/с), проезд Лагерный (ч/с), пер. 3-й Лагерный (ч/с), пер. 2-й Лагерный (ч/с), пер. 4-й Лагерный (ч/с), ул. Лагерная (ч/с), пер. 2-й Степной (ч/с), ул. Вербная (ч/с), ул. Лагерная, 71/1, ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 22 марта.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6, стояк), 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 22 марта.