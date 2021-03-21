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21.03.2021  09:46   

Где в Харькове не будет воды 21 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Так, в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Большая Гончаровская, 11, въезд Свет Шахтера (переулок Свет Шахтера) (ч/с), пер. Колодезный (ч/с), ул. Исполкомовская, 28, шоссе Григоровское (Комсомольское), 47(стояк) до 20:00 21.03.21 г.

А также:

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №7, стояк) до 20:00 21.03.21 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 140 (п. №2, стояк) до 18:00 22.03.21 г.

Основянский район:
ул. Достоевского, 1-а (п. №2, стояк) до 20:00 22.03.21 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 139 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 16 (п. №3, стояк) до 20:00 21.03.21 г.

Холодногорский район:
ул. Андреевская (Кубасова), 41/43 (п. №1, стояк) до 20:00 22.03.21 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6, стояк), 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.03.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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