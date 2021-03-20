20.03.2021 14:34

В Харькове продолжается подготовка к восстановлению подъездов в многоэтажках

Алексеевка. Многоэтажка по проспекту Победы, 48-А. Здесь в 5 подъездах с 12 существующих идет подготовка к ремонту.

Люди обратились с просьбой о ремонте подъездов к руководству города. Их услышали. Подъезды проверили специалисты по техническому надзору на наличие повреждений. Вывод - ремонт необходим.



"Отличительной чертой, очень приятной в этом году, является то, что при ремонте подъездов меняются окна в жилых домах, которые простояли 60, 70, 50 лет. Они уже пришли в негодность. Устанавливаются металлопластиковые, энергосберегающие, которые будут стоят и будут служит людям добротно. Так же меняются светильники на энергосберегающие, меняются почтовые ящики. Т.е. серьёзный подход, более широкий, чем это было раньше", - сообщил главный инженер КР "ХРСП" Александр Бондаренко



К восстановлению каждого объекта коммунальщики подходят индивидуально. В зависимости от повреждений и количества этажей увеличивается и время проведения ремонта. От 3-х недель до полутора месяцев. В этом году все ремонты подъездов на жестком контроле исполняющего обязанности городского головы. Игорь Терехов предложил присоединиться к контролю и харьковчан. Если у них есть какие-то предложения или замечания - они принимаются, говорят коммунальщики.



"Им раздали телефоны исполнителей, телефоны администраций районных, они тоже подключены к этой работе. Естественно, Департамент контроля и конечно же функции заказчика - это технический контроль за исполнением работ. Проверка, качество, количество всего - т.е. очень жёсткий контроль. Пока эти вышеперечисленные службы не проверят и не дадут добро - подъезд не будет принят в эксплуатацию", - отметил Александр Бондаренко