20.03.2021 10:40

Где в Харькове не будет воды 20 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Так, в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Академика Павлова, 140 (п. №2, стояк) до 18:00 22.03.21 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-б (п. №4) до 20:00 20.03.21 г.;



А также:



Новобаварский район:

шоссе Григоровское (Комсомольское), 47 (стояк) до 20:00 20.03.21 г.



Основянский район:

ул. Батуринская (ч/с), ул. Миргородская (ч/с), ул. Полтавская (ч/с), ул. Украинская (ч/с), ул. Квиткинская (ч/с) до 20:00 20.03.21 г.



Слободской район:

ул. Ньютона, 139 (п. №2, стояк) до 20:00 20.03.21 г.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1), пр. Победы, 74-г (п. №2) до 20:00 20.03.21 г.