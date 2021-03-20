Где в Харькове не будет воды 20 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Так, в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Академика Павлова, 140 (п. №2, стояк) до 18:00 22.03.21 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-б (п. №4) до 20:00 20.03.21 г.;
А также:
Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 47 (стояк) до 20:00 20.03.21 г.
Основянский район:
ул. Батуринская (ч/с), ул. Миргородская (ч/с), ул. Полтавская (ч/с), ул. Украинская (ч/с), ул. Квиткинская (ч/с) до 20:00 20.03.21 г.
Слободской район:
ул. Ньютона, 139 (п. №2, стояк) до 20:00 20.03.21 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1), пр. Победы, 74-г (п. №2) до 20:00 20.03.21 г.
Именно сегодня как никогда актуальна фраза: «мое здоровье – в моих руках». Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.
Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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