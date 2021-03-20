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20.03.2021  10:40   

Где в Харькове не будет воды 20 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Так, в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова, 140 (п. №2, стояк) до 18:00 22.03.21 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-б (п. №4) до 20:00 20.03.21 г.;

А также:

Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 47 (стояк) до 20:00 20.03.21 г.

Основянский район:
ул. Батуринская (ч/с), ул. Миргородская (ч/с), ул. Полтавская (ч/с), ул. Украинская (ч/с), ул. Квиткинская (ч/с) до 20:00 20.03.21 г.

Слободской район:
ул. Ньютона, 139 (п. №2, стояк) до 20:00 20.03.21 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1), пр. Победы, 74-г (п. №2) до 20:00 20.03.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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