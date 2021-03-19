19.03.2021 15:49

Усиление карантина: Количество болельщиков вновь сократят

Из-за усиления карантина в Харькове во время баскетбольных матчей на трибунах разрешают присутствовать не больше чем 30% болельщиков.

Если фанаты не будут соблюдать ограничения, то клуб могут оштрафовать и снять с него очки.

Во время игр, помимо основных полномочий, старший судья должен контролировать соблюдение ограничений болельщиками. Из-за нарушений он имеет право приостановить игру в любой момент, обратиться к делегату клуба или секретарю-информатору с требованием к зрителю надеть маску должным образом и/или придерживаться социальной дистанции.

Если его не послушают, то старший судья может обратиться к охране с требованием вывести болельщика из зала. В случае неэффективности этих мер игра продолжится, а вопрос о применении санкций к команде передадут на рассмотрение Директората Чемпионата Украины.

За нарушение зрителями требований по использованию масок и соблюдению социальной дистанции к клубам могут применить такие санкции: обязательный денежный взнос в пользу Федерации баскетбола Украины от 50 до 100 тысяч гривен и/или зачисления команде ноль очков в турнирной таблице за сыгранную игру.