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19.03.2021  15:49   

Усиление карантина: Количество болельщиков вновь сократят

Из-за усиления карантина в Харькове во время баскетбольных матчей на трибунах разрешают присутствовать не больше чем 30% болельщиков.

Если фанаты не будут соблюдать ограничения, то клуб могут оштрафовать и снять с него очки.
 
Во время игр, помимо основных полномочий, старший судья должен контролировать соблюдение ограничений болельщиками. Из-за нарушений он имеет право приостановить игру в любой момент, обратиться к делегату клуба или секретарю-информатору с требованием к зрителю надеть маску должным образом и/или придерживаться социальной дистанции.
 
Если его не послушают, то старший судья может обратиться к охране с требованием вывести болельщика из зала. В случае неэффективности этих мер игра продолжится, а вопрос о применении санкций к команде передадут на рассмотрение Директората Чемпионата Украины.
 
За нарушение зрителями требований по использованию масок и соблюдению социальной дистанции к клубам могут применить такие санкции: обязательный денежный взнос в пользу Федерации баскетбола Украины от 50 до 100 тысяч гривен и/или зачисления команде ноль очков в турнирной таблице за сыгранную игру.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, карантин, харьков, украиана, болельщики
 
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