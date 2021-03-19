19.03.2021 15:19

В Харькове улучшают систему ливневой канализации

В КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» планируют выполнить ряд работ по реконструкции и строительству коллекторов ливневой канализации.

Об этом сегодня, 19 марта 2021 года, на заседании постоянной комиссии по вопросам экологической политики Харьковского городского совета сообщил директор КП «КВЛК» Александр Докучаев.

По его словам, в планах на 2021 год - реконструкция существующего и строительство нового участка коллектора по ул. Буковой, реконструкция ливневой канализации по Салтовскому шоссе (от пр. Тракторостроителей до р. Немышля), реконструкция части Сычевского ручья для увеличения его пропускной способности, реконструкция Жихарь-Основянской водоотводной системы (от пр. Гагарина до ул. Агрономической), коллектора ливневой канализации через ул. Шевченко до р. Харьков.

Также планируется строительство коллекторов ливневой канализации по Мерефянскому шоссе (от пр. Гагарина до р. Уды), по бул. Нетеченскому (от ул. Грековской до ул. Мариинской), на перекрестке пр. Любови Малой с Григорьевским шоссе до р. Уды, а также в районе МЖК «Интернационалист» (от ул. Семена Кузнеца до р. Лопань).

«Также необходимо строительство новой Лопанской плотины и сетей ливневой канализации с очистными сооружениями, а также выполнить очистку рек на территории города», - рассказал директор КП «КВЛК».