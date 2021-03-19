Харьковские дворы и парки приведут в порядок после зимы

Более 33,5 тыс. цветов планируется посадить на придомовых территориях в Харькове весной 2021 года.
Об этом сегодня, 19 марта, на заседании постоянной комиссии по вопросам экологической политики Харьковского городского совета сообщила заместитель начальника управления экологии и благоустройства Руслана Колодная.
По ее словам, также на придомовых территориях будет выполнена санитарная обрезка 2,7 тыс. деревьев, засеяны газоны на площади более 23,7 тыс. кв. м, выполнены ремонт и покраска элементов благоустройства, детских и спортивных площадок.
Также этой весной рабочие КСП «Харьковзеленстрой» посадят в городе 110 деревьев и почти 1,4 млн цветов, подготовят к работе 20 городских фонтанов, выполнят санитарную очистку парков, скверов и зеленых зон общей площадью 2 тыс. 857 га, вывезут 750 куб. м мусора и листьев, удалят аварийные и сухостойные деревья, выполнят покос газонов.
Кроме того, в планах коммунальщиков - текущий ремонт улично-дорожной сети, уборка трамвайных путей, благоустройство мест разрытий, очистка склонов берегов рек и водной глади, уборка кладбищ, приведение в надлежащее состояние воинских и братских захоронений и выполнение ряда других работ.
Напомним, что план комплексных мероприятий по приведению в надлежащее состояние территории Харькова весной 2021 был утвержден 17 марта на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.
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