19.03.2021 13:16

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 марта было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Саперная, 34, ул. Академика Павлова, 272, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-е, наб. Автострадная, 17/1, ул. Халтурина, 18-а, ул. Перовской, 15, пр. Героев Сталинграда. 14, пер. Куряжанский, 1-ж, ул. Дергачевская, 15-а, ул. Лопанская, 31, ул. Тринклера, 24.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.