Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 марта было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Саперная, 34, ул. Академика Павлова, 272, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-е, наб. Автострадная, 17/1, ул. Халтурина, 18-а, ул. Перовской, 15, пр. Героев Сталинграда. 14, пер. Куряжанский, 1-ж, ул. Дергачевская, 15-а, ул. Лопанская, 31, ул. Тринклера, 24.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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