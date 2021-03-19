19.03.2021 11:25

Коммунальщики закончили ремонт водопровода в Лозовой

Бригады коммунального предприятия «Харьковводоканал» оперативно устранили аварийную ситуацию на одном из магистральных водоводов диаметром 800 мм «Краснопавловка-Лозовая».

Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

По его словам, 18 марта в 17:00 ремонтные бригады предприятия завершили перекладку 100 метров аварийного участка магистрального водовода Краснопавловка-Лозовая» в районе железной дороги.

«Водовод эксплуатируется около 40 лет и нуждается в реконструкции. Аварийная ситуация возникла на одном из двух магистральных водоводов протяженностью 30 км, которые обеспечивают водоснабжение жителей Лозовой. Сети изношены, поэтому перекладку проводили методом санации. Во время проведения ремонтных работ водоснабжение жителей Лозовой осуществлялось бесперебойно», - отметил Владлен Волков.