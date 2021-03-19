19.03.2021 11:01

В Харькове продолжится ремонт домов и внутриквартальных дорог

2,7 млрд грн выделено из городского бюджета на ремонт жилого фонда, освещение улиц, благоустройство придомовых территорий.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ирина Туз. По ее словам, эти средства будут направлены на ремонт и реконструкцию домов, ремонт кровель, благоустройство придомовых территорий, вывоз мусора, обеспечение горожан теплом и водоснабжением, ремонт сетей, освещение и озеленение города и т.д.



«План работ на этот год в части ремонта и благоустройства еще формируется и согласовывается с главами администраций районов», - сообщила заместитель директора департамента.



Также в рамках Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2025 гг. около 1 млрд грн выделено на ремонт магистралей, внутриквартальных дорог, текущий ремонт магистральных водопроводных сетей и гидросооружений. Как сообщил заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Игорь Киевский, в прошлом году в городе отремонтировали 19,8 тыс. кв. м внутриквартальных дорог, для КП «Дорремстрой» было приобретено пять подметальных вакуумных автомобилей «Глобус», две подметально-уборочные машины «Пеликан», автогрейдер и спецавтобус.



Как отметил председатель комиссии, первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, члены комиссии поддержали дальнейшее финансирование программы, направленной на благоустройство города, решение проблем харьковчан.