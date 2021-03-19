В Харькове продолжится ремонт домов и внутриквартальных дорог

2,7 млрд грн выделено из городского бюджета на ремонт жилого фонда, освещение улиц, благоустройство придомовых территорий.
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ирина Туз. По ее словам, эти средства будут направлены на ремонт и реконструкцию домов, ремонт кровель, благоустройство придомовых территорий, вывоз мусора, обеспечение горожан теплом и водоснабжением, ремонт сетей, освещение и озеленение города и т.д.
«План работ на этот год в части ремонта и благоустройства еще формируется и согласовывается с главами администраций районов», - сообщила заместитель директора департамента.
Также в рамках Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2025 гг. около 1 млрд грн выделено на ремонт магистралей, внутриквартальных дорог, текущий ремонт магистральных водопроводных сетей и гидросооружений. Как сообщил заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Игорь Киевский, в прошлом году в городе отремонтировали 19,8 тыс. кв. м внутриквартальных дорог, для КП «Дорремстрой» было приобретено пять подметальных вакуумных автомобилей «Глобус», две подметально-уборочные машины «Пеликан», автогрейдер и спецавтобус.
Как отметил председатель комиссии, первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, члены комиссии поддержали дальнейшее финансирование программы, направленной на благоустройство города, решение проблем харьковчан.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
влажность:
давление:
ветер: