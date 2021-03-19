Где в Харькове не будет воды 19 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 30 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19 марта.
Слободской район:
пр. Гагарина, 165 (кор. №5, п. №5) до 20:00 18 марта.; пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 19 марта.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 19 марта.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
влажность:
давление:
ветер: