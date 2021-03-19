19.03.2021 08:41

Где в Харькове не будет воды 19 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 30 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19 марта.



Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (кор. №5, п. №5) до 20:00 18 марта.; пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 19 марта.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 19 марта.