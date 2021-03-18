18.03.2021 15:41

В городском совете поздравили работников жилищно-коммунального хозяйства

Прием по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения прошел сегодня, 18 марта, в Харьковском городском совете.





В нем приняли участие сотрудники коммунальных предприятий «Харьковводоканал», «Харьковские тепловые сети», «Харьковблагоустройство», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», «Муниципальная компания обращения с отходами», «Харьковзеленстрой», «Центр обращения с животными», работники частных предприятий.



С наступающим профессиональным праздником их поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«У вас нелегкий кусок хлеба. Работа сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства всегда будет основной для обеспечения жизнедеятельности любого города, тем более такого мегаполиса, как Харьков. Спасибо за то, сколько всего было сделано зимой. Сейчас наступает весна, и работа не останавливается - нужно благоустраивать дворы, поддерживать город в чистоте, как это всегда у нас было, высаживать цветы, деревья и опять готовиться к зиме. Вы работаете в любое время года и в любую погоду - холод, снегопад, дожди. Я благодарен вам за ваш нелегкий труд, очень ценю его и хочу, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас были достойные зарплаты. Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие. С праздником!» - сказал и.о. мэра.



За многолетний плодотворный труд и по случаю профессионального праздника Игорь Терехов вручил сотрудникам сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.



С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.



Отметим, что День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечается в Украине в третье воскресенье марта, в этом году - 21 марта.