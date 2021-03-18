Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17 марта было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Собинова, 20, пос. Кулиничи (все улицы), (ул. Ткачевская, 41), ул. Криворожская, 39, ул. Сенявина, 3, пер. Бажова, 6, пер. Классический, 2.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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