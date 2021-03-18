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18.03.2021  12:36   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17 марта было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Собинова, 20, пос. Кулиничи (все улицы), (ул. Ткачевская, 41), ул. Криворожская, 39, ул. Сенявина, 3, пер. Бажова, 6, пер. Классический, 2.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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