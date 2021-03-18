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18.03.2021  08:43   

Где в Харькове не будет воды 18 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 44-в (п. №2, стояк) до 20:00 18 марта.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1, стояк) до 20:00 18 марта.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №1, стояк) до 20:00 18 марта.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 18 марта., ул. Клочковская, 101-а,б, ул. Залесская, 1-а до 20:00 18 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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