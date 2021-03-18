18.03.2021 08:43

Где в Харькове не будет воды 18 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 44-в (п. №2, стояк) до 20:00 18 марта.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1, стояк) до 20:00 18 марта.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №1, стояк) до 20:00 18 марта.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 18 марта., ул. Клочковская, 101-а,б, ул. Залесская, 1-а до 20:00 18 марта.