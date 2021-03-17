Город приобрел квартиры для двух харьковчан

Для двух жителей Харькова были приобретены две однокомнатные квартиры в соответствии с городской программой.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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