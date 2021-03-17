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17.03.2021  18:49   

Город приобрел квартиры для двух харьковчан

Для двух жителей Харькова были приобретены две однокомнатные квартиры в соответствии с городской программой.


//city.kharkov.ua
Соответствующее решение было принято сегодня, 17 марта 2021 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. 
 
«Для двух харьковчан было приобретено жилье в виде однокомнатных квартир на вторичном рынке.
 
Служба по делам детей сопровождает этих людей от начала выделения компенсации в виде средств и до момента подписания соглашения на приобретение жилья.
 
Мы контролируем эту ситуацию полностью, чтобы средства были потрачены по назначению», - сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. 
 
Отметим, что жилье было приобретено в рамках программы «Навстречу детям». Она предусматривает выделение субвенции на покупку жилья детям-сиротам в возрасте от 16 до 23 лет, которые стоят на квартирном учете. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  квартира, купил город, харьков
 
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