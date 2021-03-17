Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Дружная, 43, ул. Борисовская, 2, ул. Ярославская, 25, ул. Селянская, 21, ул. Большая Панасовская (Котлова), 133, ул. Клочковская, 343-с, въезд Тринклера, 7.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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