17.03.2021 12:14

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Дружная, 43, ул. Борисовская, 2, ул. Ярославская, 25, ул. Селянская, 21, ул. Большая Панасовская (Котлова), 133, ул. Клочковская, 343-с, въезд Тринклера, 7.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.