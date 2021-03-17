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17.03.2021  12:14   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Дружная, 43, ул. Борисовская, 2, ул. Ярославская, 25, ул. Селянская, 21, ул. Большая Панасовская (Котлова), 133, ул. Клочковская, 343-с, въезд Тринклера, 7.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   ХГС
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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