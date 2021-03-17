Где в Харькове не будет воды 17 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 17 марта.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1, стояк) до 20:00 17 марта.
Слободской район:
ул. Сенявина (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с) до 20:00 17 марта.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 17 марта.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
влажность:
давление:
ветер: