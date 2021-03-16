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16.03.2021  13:37   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 марта было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Гацева, 7-а, въезд Пушкинский, 6, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-е, Салтовское шоссе, 108, въезд Фесенковский, 12, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 48, ул. Мирная, 5, ул. Клочковская, 156-а, ул. Старицкого, 13.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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