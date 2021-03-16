16.03.2021 12:22

Игорь Терехов: Я лично буду следить за качеством ремонта в подъездах харьковчан

Городская власть усилит контроль за качеством выполнения ремонта подъездов жилых домов харьковчан.



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Об этом сегодня, 16 марта, на рабочем совещании заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что он лично проинспектировал ход выполнения ремонтных работ в подъездах домов по ул. Героев Труда, 59-г и пр. Дружбы Народов, 233, и результаты проверки его не удовлетворили. По его словам, ремонт выполнен очень некачественно, подрядчики испачкали побелкой и краской двери жильцов и окна в подъезде, не упорядочили сети провайдеров, однако объекты уже сданы.

«Такого безобразия быть не должно. Даю вам два дня на исправления. Отныне я лично буду следить за качеством выполнения работ. Я требую, чтобы мне ежедневно сбрасывали фотоотчеты о проведенных работах. Я должен знать, сколько человек на объекте и какие работы они выполняют. За каждым объектом будет закреплен сотрудник из районной администрации. Кроме того, я требую, чтобы главы администраций предоставили мне телефоны активных жильцов по каждому подъезду, которые также будут следить за ремонтом. Я буду обзванивать их лично», - заявил Игорь Терехов.



Он также отметил, что если случаи некачественного ремонта в подъездах повторятся, то сотрудники профильных департаментов и коммунальных предприятий, которые должны контролировать этот процесс, будут уволены.