16.03.2021 12:04

Передать показания приборов учета воды можно через «Viber»

КП «Харьковводоканал» напоминает, что харьковчане могут передавать показания приборов учета холодной и горячей воды любым удобным способом. Один из которых - «Viber».

Специальный номер «Viber»: (050) 707-58-51 (данный номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений).

Также для удобства абонентов на предприятии существует несколько различных способов передачи показаний приборов учета холодной и горячей воды:

Личный кабинет на официальном сайте предприятия: vodokanal.kharkov.ua.

Круглосуточный телефон для приема показаний водомеров: 057 707-58-51.

Сall-центр предприятия: 057 707-57-57 (с 8:00 до 21:00 кроме воскресенья).

Чат-бот в мобильном приложении «Telegram».

Напомним, что для корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотведения абонентам КП «Харьковводоканал» следует ежемесячно до 20 числа текущего месяца передавать показания приборов учета холодной и горячей воды.