Передать показания приборов учета воды можно через «Viber»

КП «Харьковводоканал» напоминает, что харьковчане могут передавать показания приборов учета холодной и горячей воды любым удобным способом. Один из которых - «Viber».
Специальный номер «Viber»: (050) 707-58-51 (данный номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений).
Также для удобства абонентов на предприятии существует несколько различных способов передачи показаний приборов учета холодной и горячей воды:
Личный кабинет на официальном сайте предприятия: vodokanal.kharkov.ua.
Круглосуточный телефон для приема показаний водомеров: 057 707-58-51.
Сall-центр предприятия: 057 707-57-57 (с 8:00 до 21:00 кроме воскресенья).
Чат-бот в мобильном приложении «Telegram».
Напомним, что для корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотведения абонентам КП «Харьковводоканал» следует ежемесячно до 20 числа текущего месяца передавать показания приборов учета холодной и горячей воды.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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