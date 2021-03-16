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16.03.2021  12:04   

Передать показания приборов учета воды можно через «Viber»

КП «Харьковводоканал» напоминает, что харьковчане могут передавать показания приборов учета холодной и горячей воды любым удобным способом. Один из которых - «Viber».

Специальный номер «Viber»: (050) 707-58-51 (данный номер предназначен только для приема показаний в формате сообщений).

Также для удобства абонентов на предприятии существует несколько различных способов передачи показаний приборов учета холодной и горячей воды:

Личный кабинет на официальном сайте предприятия: vodokanal.kharkov.ua.

Круглосуточный телефон для приема показаний водомеров: 057 707-58-51.

Сall-центр предприятия: 057 707-57-57 (с 8:00 до 21:00 кроме воскресенья).

Чат-бот в мобильном приложении «Telegram».

Напомним, что для корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотведения абонентам КП «Харьковводоканал» следует ежемесячно до 20 числа текущего месяца передавать показания приборов учета холодной и горячей  воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, оплата, показания, харьков
 
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