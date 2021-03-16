Где в Харькове не будет воды 16 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гражданская, 7, ул. Сумская, 26 (п. №2, стояк), пер. Воробьева, 9/11 (п. №3) до 20:00 16 марта.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 18:00 16 марта.
Основянский район:
ул. Достоевского, 2 (п. №5, стояк), ул. Грозненская, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 16 марта.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 16 марта.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
влажность:
давление:
ветер: