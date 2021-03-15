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15.03.2021  10:50   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 марта было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Шишковская, 8, спуск Куликовский (ул. Революции), 7, ул. 2-я Смелянская, 36, ул. Бугрименко, 10, ул. Перовской, 8, пр. Гагарина, 174 (кор. №6), ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №2), ул. Ильинская, 59, пр. Людвига Свободы, 57-а, ул. Залесская, 5.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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