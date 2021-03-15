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15.03.2021  08:59   

Где в Харькове не будет воды 12 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 11 (п. №1) до 20:00 15 марта.

Киевский район:
спуск Куликовский (ул. Революции), 7, ул. Алчевских (Артема), 20/22 до 20:00 15 марта.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №3, стояк) до 17:00 15 марта.; ул. Валентиновская (Блюхера), 23-б (п. №3, стояк) до 20:00 15 марта.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 63 (п. №2) до 20:00 15 марта.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 156-а, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 15 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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