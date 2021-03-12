Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
12.03.2021  12:18   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Василия Стуса (Механизаторская), 4-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 172, ул. Олимпийская, 23-а, ул. Джутовая/пер. Джутовый, пр. Гагарина, 70, ул. Полтавский Шлях, 190, ул. Бакулина, 16. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 12 марта. Список адресов 11.03 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 11.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 