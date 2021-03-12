Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Василия Стуса (Механизаторская), 4-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 172, ул. Олимпийская, 23-а, ул. Джутовая/пер. Джутовый, пр. Гагарина, 70, ул. Полтавский Шлях, 190, ул. Бакулина, 16.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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