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12.03.2021  09:05   

Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №3, спаренный стояк) до 16:00 12 марта.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк) до 20:00 12 марта.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (спаренный стояк) до 20:00 12 марта.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 128 до 20:00 12 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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