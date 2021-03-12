Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №3, спаренный стояк) до 16:00 12 марта.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк) до 20:00 12 марта.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (спаренный стояк) до 20:00 12 марта.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 128 до 20:00 12 марта.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
влажность:
давление:
ветер: