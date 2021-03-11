11.03.2021 16:19

В городе ремонтируют более 220 подъездов

Об этом сегодня, 11 марта 2021 года, на рабочем совещании сообщил заместитель городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Сирота.



//city.kharkov.ua

По словам Семена Сироты, уже выполнен ремонт 34 подъездов.

Кроме того, установлено пять из 11 пандусов, о которых жители просили на личных встречах с секретарем Харьковского городского совета Игорем Тереховым. Остальные пандусы – в работе.

Игорь Терехов поручил Департаменту контроля проверить ход выполнения работ.

«Проверьте все полностью, по каждому подъезду. Скажите, какие есть замечания», - сказал Игорь Терехов.

Напомним, что в этом году за средства городского бюджета планируется отремонтировать 1160 подъездов. Ремонтные работы выполняются с обязательной заменой старых окон. Также обновляются входная группа, лестничные марши, перила, стены.