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11.03.2021  16:19   

В городе ремонтируют более 220 подъездов

Об этом сегодня, 11 марта 2021 года, на рабочем совещании сообщил заместитель городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Сирота.


//city.kharkov.ua
По словам Семена Сироты, уже выполнен ремонт 34 подъездов.
 
Кроме того, установлено пять из 11 пандусов, о которых жители просили на личных встречах с секретарем Харьковского городского совета Игорем Тереховым. Остальные пандусы – в работе.
 
Игорь Терехов поручил Департаменту контроля проверить ход выполнения работ.
 
«Проверьте все полностью, по каждому подъезду. Скажите, какие есть замечания», - сказал Игорь Терехов.
 
Напомним, что в этом году за средства городского бюджета планируется отремонтировать 1160 подъездов. Ремонтные работы выполняются с обязательной заменой старых окон. Также обновляются входная группа, лестничные марши, перила, стены. 
Тэги:  ремонт, подъезды, харьков
 
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