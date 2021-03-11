Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 марта было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мохначанская, 24, ул. Чернышевская, 28-а, въезд 3-й Жилярди, 20, ул. Галины Никитиной, 29, ул. Маршала Рыбалко, 41, ул. Кутаисская (Октябрьская), 144, ул. Плехановская, 149, ул. Костычева, 32, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 48, ул. Клочковская, 343, пр. Победы, 74-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
влажность:
давление:
ветер: