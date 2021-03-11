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11.03.2021  12:34   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 марта было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Мохначанская, 24, ул. Чернышевская, 28-а, въезд 3-й Жилярди, 20, ул. Галины Никитиной, 29, ул. Маршала Рыбалко, 41, ул. Кутаисская (Октябрьская), 144, ул. Плехановская, 149, ул. Костычева, 32, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 48, ул. Клочковская, 343, пр. Победы, 74-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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