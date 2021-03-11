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11.03.2021  08:52   

Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 37 (п. №2) до 17:00 11 марта.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 11 марта.

Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №3) до 20:00 11 марта.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк) до 20:00 11 марта.

Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7 (стояк) до 20:00 11 марта.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190/2 до 20:00 11 марта.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №3) до 20:00 11 марта.

Источник:   ХГС
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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