Где в Харькове не будет воды 11 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 37 (п. №2) до 17:00 11 марта.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 11 марта.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №3) до 20:00 11 марта.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк) до 20:00 11 марта.
Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7 (стояк) до 20:00 11 марта.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 190/2 до 20:00 11 марта.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №3) до 20:00 11 марта.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
влажность:
давление:
ветер: