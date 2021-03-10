Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 марта было устранено четыре повреждения на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Конторская (Краснооктябрьская), 59, ул. Культуры, 5, ул. Клочковская, 154-а, пр.. Людвига Свободы, 42.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
влажность:
давление:
ветер: