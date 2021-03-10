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10.03.2021  13:14   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 марта было устранено четыре повреждения на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Конторская (Краснооктябрьская), 59, ул. Культуры, 5, ул. Клочковская, 154-а, пр.. Людвига Свободы, 42.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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