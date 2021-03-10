Где в Харькове не будет воды 10 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если хотите с кем-то договориться, найти решение проблемы, стоит сделать это именно сегодня.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью, возможно, пройдет снег. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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