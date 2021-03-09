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09.03.2021  10:59   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 8 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Красноярская, 41, ул. Короленко, 19, ул. Ломоносова, 39, пл. Защитников Украины (Восстания), 1/1, ул. Аерофлотская, 7, ул. Броневая, 7 (ул. Алексеевская), ул. Отакара. Яроша, 61.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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