Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 8 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Красноярская, 41, ул. Короленко, 19, ул. Ломоносова, 39, пл. Защитников Украины (Восстания), 1/1, ул. Аерофлотская, 7, ул. Броневая, 7 (ул. Алексеевская), ул. Отакара. Яроша, 61.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если хотите с кем-то договориться, найти решение проблемы, стоит сделать это именно сегодня.
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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