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09.03.2021  08:43   

Где в Харькове не будет воды 9 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1, стояк), ул. Камская, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 9 марта.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 13-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №6, стояк), пр. Победы, 56 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 9 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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