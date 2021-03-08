Где в Харькове не будет воды 8 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №4) до 20:00 09.03.21 г.
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1, стояк) до 20:00 08.03.21 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 13-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №6, стояк), ул. Тринклера, 20 (п. №4) до 20:00 08.03.21 г.; пр. Победы, 56 (п. №5, стояк) до 20:00 09.03.21 г.
Обычные дела сегодня будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
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