08.03.2021 10:52

Где в Харькове не будет воды 8 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №4) до 20:00 09.03.21 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1, стояк) до 20:00 08.03.21 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 13-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №6, стояк), ул. Тринклера, 20 (п. №4) до 20:00 08.03.21 г.; пр. Победы, 56 (п. №5, стояк) до 20:00 09.03.21 г.