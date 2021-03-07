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07.03.2021  10:05   

Где в Харькове не будет воды 7 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
спуск Куликовский (ул. Революции), 7/9, ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №1-3) до 20:00 7 марта.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1, стояк) до 20:00 7 марта.

Шевченковский район:
пер. Криничный (ч/с), пер. Тургеневский (ч/с), ул. Кутова (ч/с), ул. 23 Августа, 13-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк) до 20:00 7 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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