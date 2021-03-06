06.03.2021 10:09

Где в Харькове не будет воды 6 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк), ул. Метростроителей, 40 (п.4-9) до 20:00 6 марта.



Московский район:

ул. Академика Павлова, 44 (п. №1) до 19:00 6 марта;

ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №4, стояк) до 20:00 6 марта.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 6 марта.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (п. №4), 24 до 20:00 6 марта.



Шевченковский район:

пер. Криничный (ч/с), пер. Тургеневский (ч/с), ул. Кутова (ч/с) до 20:00 6 марта.