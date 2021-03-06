Где в Харькове не будет воды 6 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк), ул. Метростроителей, 40 (п.4-9) до 20:00 6 марта.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 44 (п. №1) до 19:00 6 марта;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №4, стояк) до 20:00 6 марта.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 6 марта.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (п. №4), 24 до 20:00 6 марта.
Шевченковский район:
пер. Криничный (ч/с), пер. Тургеневский (ч/с), ул. Кутова (ч/с) до 20:00 6 марта.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни.
Пришедший циклон Gerd испортил погоду, по ночам ожидается мороз, а днем – осадки и сильный ветер.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажность:
давление:
ветер: