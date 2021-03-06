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06.03.2021  10:09   

Где в Харькове не будет воды 6 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк), ул. Метростроителей, 40 (п.4-9) до 20:00 6 марта.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 44 (п. №1) до 19:00 6 марта;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №4, стояк) до 20:00 6 марта.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 6 марта.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (п. №4), 24 до 20:00 6 марта.

Шевченковский район:
пер. Криничный (ч/с), пер. Тургеневский (ч/с), ул. Кутова (ч/с) до 20:00 6 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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