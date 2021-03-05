05.03.2021 12:12

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 марта было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Тархова, 13, ул. Грицевца, 35, ул. Дружбы Народов, 279, ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 3-а, наб. Автострадная, 17/1, ул. Ковтуна, 52, Григоровское шоссе (Комсомольское), 88, пер. 2-й Радиотехнический, 5, ул. Озерянская (Муранова), 37, пр. Победы, 59, ул. Целиноградская, 32, ул. Дергачевская, 15.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.