Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 71 (стояк) до 20:00 5 марта.
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк), ул. Гиршмана, 4 до 20:00 5 марта.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №3, стояк) до 20:00 5 марта.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 258 (п. №6, стояк) до 17:00 5 марта.
Новобаварский район:
ул. Яснополянская (Островского) (ч/с), пер. Белинского (ч/с), пер. Танеева (ч/с), б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 5 марта.
Основянский район:
ул. Руставели, 18 до 17:00 5 марта.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 до 20:00 5 марта.
Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 5 марта.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 4 (п. №4), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1) до 17:00 5 марта.
Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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