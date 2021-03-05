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05.03.2021  08:42   

Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 71 (стояк) до 20:00 5 марта.

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк), ул. Гиршмана, 4 до 20:00 5 марта.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №3, стояк) до 20:00 5 марта.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 258 (п. №6, стояк) до 17:00 5 марта.

Новобаварский район:
ул. Яснополянская (Островского) (ч/с), пер. Белинского (ч/с), пер. Танеева (ч/с), б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 5 марта.

Основянский район:
ул. Руставели, 18 до 17:00 5 марта.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 до 20:00 5 марта.

Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 5 марта.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 4 (п. №4), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1) до 17:00 5 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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