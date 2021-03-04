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04.03.2021  11:05   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Маршала Батицкого, 20, ул. Смелянская 1, 60 (ул. 2 Смелянская), пер. 2-й Радиотехнический, 5, ул. Золочевская, 28-а, ул. Техническая, 2, ул. Клочковская, 197, ул. Мирная, 5-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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