04.03.2021 11:05

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Маршала Батицкого, 20, ул. Смелянская 1, 60 (ул. 2 Смелянская), пер. 2-й Радиотехнический, 5, ул. Золочевская, 28-а, ул. Техническая, 2, ул. Клочковская, 197, ул. Мирная, 5-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.