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04.03.2021  08:30   

Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в (п. №9, стояк) до 20:00 4 марта.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 4 марта.

Основянский район:
пер. Аптекарский, 9 (кор. №2, стояк) до 20:00 4 марта.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк) до 20:00 4 марта.

Холодногорский район:
ул. Озерянская (Муранова) (ч/с), пер. Верховский, 5 (стояк) до 20:00 4 марта.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 101-а,б, ул. Залесская, 1, 1-а, пер. Набережный (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), пер. Речной (ч/с), пер. Белобровский (ч/с), ул. Ивановская, 10, 14, 22, 29, ул. Архитекторов, 24 (п. №4), ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 4 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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