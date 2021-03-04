Где в Харькове не будет воды 4 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в (п. №9, стояк) до 20:00 4 марта.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 4 марта.
Основянский район:
пер. Аптекарский, 9 (кор. №2, стояк) до 20:00 4 марта.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк) до 20:00 4 марта.
Холодногорский район:
ул. Озерянская (Муранова) (ч/с), пер. Верховский, 5 (стояк) до 20:00 4 марта.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 101-а,б, ул. Залесская, 1, 1-а, пер. Набережный (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), пер. Речной (ч/с), пер. Белобровский (ч/с), ул. Ивановская, 10, 14, 22, 29, ул. Архитекторов, 24 (п. №4), ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 4 марта.
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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